Video Yaşam Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video
Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video

Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video

04.01.2023 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe’ye çirkin mesajlar attı: Defalarca küfrettim | Video 03:45
Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar attı: "Defalarca küfrettim" | Video 04.01.2023 | 11:31
Adana’da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video 00:15
Adana'da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video 04.01.2023 | 10:45
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 00:33
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 04.01.2023 | 10:43
Sancaktepe’de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04:03
Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04.01.2023 | 10:20
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 01:25
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 04.01.2023 | 10:13
Esenyurt’ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 01:50
Esenyurt'ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 04.01.2023 | 09:46
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 00:34
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 00:45
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 01:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 00:29
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:32
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03.01.2023 | 18:14
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 00:53
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2023 | 16:55
İstanbul’da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video 03:26
İstanbul'da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video 03.01.2023 | 14:06
Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 00:13
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 03.01.2023 | 13:13
Sancaktepe’de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video 01:31
Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video 03.01.2023 | 13:27
Sinan Sardoğan’la yaşadığı olayı Müge Anlı’da anlattı, herkesi hayrete düşürdü | Video 01:39
Sinan Sardoğan'la yaşadığı olayı Müge Anlı'da anlattı, herkesi hayrete düşürdü | Video 03.01.2023 | 13:08
Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video 01:35
Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:17
Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi | Video 00:56
Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi | Video 03.01.2023 | 12:40
Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kamerada | Video 00:31
Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kamerada | Video 03.01.2023 | 12:40
Husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 02:50
Husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:40
İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi | Video 01:17
İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi | Video 03.01.2023 | 11:30
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı | Video 00:37
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı | Video 03.01.2023 | 11:11

Sancaktepe'de, karşı yöndeki İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Yayanın yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki dükkana giren ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir süre dükkanda kaldıktan sonra yolun karşısındaki İETT otobüsünü gördü. İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüsün çarptığı yaya yere yığılarak başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE KADIN KALP MASAJI YAPTI
Olayı gören Emrah Karayel, Ben adamı arabanın orada yatarken gördüm. Dışarıya çıktım. Baktım ki İETT otobüsün camında iz vardı. Adam da yerde yatıyordu. Arkadaşıma koştum yanındaki o da dedi ki, benim dükkanımdan koşarak çıktı. Adama karşıdan biri bağırdı otobüsün kaçıyor deyince o da çıkmış. Bizim arkadaş da arkasından bağırmış ağabey dur otobüs geliyor diye, o arada otobüs adama vurmuş. Adamın bilinci yerindeydi. Yüzünden kan geliyordu. Kafası da şişmişti. Allahtan yoldan geçen bir hemşire kadın vardı. Hemen adama müdahale etti. Biraz konuştu onunla kalp masajı yaptı. Sonra ambulans geldi alıp hastaneye götürdüler dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dükkandan çıkarak yola fırlayan yayaya durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı, yayanına yere düştüğü görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA