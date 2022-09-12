Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video

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Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.