Video Yaşam Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video

Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video

20.12.2022 | 15:51

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OTOMATİK OYNAT

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Sancaktepe'de cadde üzerinde seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir araç sürücüsü yaralandı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken bir aracın önünün adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

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Kaza Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kederli kontrolündeki araç karşı yönden gelen Uğur Berk Akdağ yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kederli yaralanırken diğer sürücü Akdağ kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken sağlık ekipleriyse araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza sonrası cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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