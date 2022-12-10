Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kamerada | Video

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SANCAKTEPE'de iki kişinin mobilya imalathanesini ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Öte yandan, şüphelilerin dükkanı ateşe verme anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.