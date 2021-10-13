Video Yaşam Sancaktepe'de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler
Sancaktepe'de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler

Sancaktepe'de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler

13.10.2021 | 16:57

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SANCAKTEPE'de meydana gelen trafik kazası sonrası, bir kişi 5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.

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Görüntüler, Sancaktepe'de saat 14.00 sıralarında kaydedildi. Panelvan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Kazaya karışanlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırdı. Kavga bir süre devam etti. Kaza yapan sürücü feci şekilde darbedilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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