Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

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SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Hasar gören otomobil sürücüsünün ağabeyi Berat Doğukan Torga "Araç hızla geldi buradan. Girdi elektrik direğine, duramadı. Ondan sonra ağacı devirdi, saplandı oraya. Birkaç kişi arabayı çıkarmaya çalıştı orada. Ben de polisi aradım. Çıkaramayınca da sürücü kaçmış. Ben de o sırada araçtaydım" Dedi.