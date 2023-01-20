Sancaktepe’de kumar baskını! Kumar makinesi ile 6 bin 210 TL ele geçirildi | Video
Sancaktepe’de polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir işyerine baskın yaptı. Baskında bir adet şans oyunu ve 6 bin 210 TL ele geçirildi.
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