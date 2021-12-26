Video Yaşam Sancaktepe'de oksijen yüklü tır dereye uçtu | Video
Sancaktepe'de oksijen yüklü tır dereye uçtu | Video

Sancaktepe'de oksijen yüklü tır dereye uçtu | Video

26.12.2021 | 09:14

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SANCAKTEPE'de oksijen yüklü TIR dereye uçtu. Sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmak için büyük çaba sarf etti.

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Kaza saat 00.15 Sıralarında Sancaktepe, Atayolu Caddesi ve Atatürk Caddesi kesişiminde dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oksijen yüklü olduğu öğrenilen TIR sürücüsü, döner kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, dönel kavşaktaki bariyerleri aşarak dereye uçtu. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Kemal Yılmaz bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği aldı. Dudullu itfaiye istasyonundan gelen Hazmat ekipleri, tankerde yaptıkları ölçümlerde herhangi bir kaçak olmadığını tespit etti. Tankerde yüklü olan 17 ton sıkıştırılmış oksijenin boşaltılması için, firma yetkilileri olay yerine çağırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenirken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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