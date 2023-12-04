Sancaktepe'de otomobil refüje çarptı sürücü ağır yaralandı | Video
SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ayağı kopan sürücü Mikail C. ağır yaralandı.
Ali Aydınlar, Bu kişi ileriden sağ sol yaparak arabaları sollayarak geldi. Bariyere vurdu. Trafiği durdurduk, ambulans ve polis ekipleri gelsin diye. Allahım esirgesin, adamın ayağı kopuk. Ambulans ve itfaiye geldi. Adamı çıkardır ambulansa bindirdik. Sürücü hızlıydı, makas atarak geliyordu. Ağır yaralıydı, ayağı kopuktu. Ayağını da yanına koyduk. Allah şifa versin dedi.
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