Video Yaşam Sancaktepe'de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video
Sancaktepe'de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video

Sancaktepe'de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video

05.05.2023 | 12:36

SANCAKTEPE'de park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sancaktepe Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Semra Kılıç yönetimindeki otomobil, caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobildeki sürücü Semra Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Takla atan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanığı Ergin Maslak, "Bayan arkadaş şu taraftan gelirken önce şu arabaya çarptı. Ardından da takla attı.1 kişi vardı. Bir bayan arkadaşımız vardı. Ambulans geldi. Sırt üstü yerde yatıyordu, sağlık ekipleri müdahale etti. Sürati biraz hızlıydı, emin değilim ama telefona mı bakıyordu yoksa uyuyor muydu bilmiyorum ama süratliydi" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sancaktepe’de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video 02:00
Sancaktepe'de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video 05.05.2023 | 12:36
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 01:17
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 13:17
Bursa’da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video 01:22
Bursa'da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video 05.05.2023 | 13:17
Oğlunu öldüren baba tutuklandı | Video 00:20
Oğlunu öldüren baba tutuklandı | Video 05.05.2023 | 13:11
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: Kızımla sevgilim duşta demişti | Video 03:39
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: "Kızımla sevgilim duşta" demişti | Video 05.05.2023 | 13:08
Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video 00:10
Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video 05.05.2023 | 13:11
Beyoğlu’nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05:06
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05.05.2023 | 12:40
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:23
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 12:14
Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı | Video 02:01
Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı | Video 05.05.2023 | 12:11
Afyon’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 00:55
Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 12:11
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 04:00
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 05.05.2023 | 10:43
Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video 07:48
Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video 05.05.2023 | 11:47
Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video 04:14
Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video 05.05.2023 | 11:47
Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video 01:05
Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video 05.05.2023 | 11:51
5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: Tüketirken Tükenmek | CUMA HUTBESİ DİNLE 07:34
5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: "Tüketirken Tükenmek" | CUMA HUTBESİ DİNLE 05.05.2023 | 11:54
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 01:14
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 05.05.2023 | 10:40
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL’lik ziynet eşyası çaldılar | Video 00:47
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar | Video 05.05.2023 | 10:37
Adana’da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 00:37
Adana'da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 05.05.2023 | 10:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05.05.2023 | 10:28
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 03:04
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 05.05.2023 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA