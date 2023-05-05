Sancaktepe Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Semra Kılıç yönetimindeki otomobil, caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobildeki sürücü Semra Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Takla atan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanığı Ergin Maslak, "Bayan arkadaş şu taraftan gelirken önce şu arabaya çarptı. Ardından da takla attı.1 kişi vardı. Bir bayan arkadaşımız vardı. Ambulans geldi. Sırt üstü yerde yatıyordu, sağlık ekipleri müdahale etti. Sürati biraz hızlıydı, emin değilim ama telefona mı bakıyordu yoksa uyuyor muydu bilmiyorum ama süratliydi" diye konuştu.