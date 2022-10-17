Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: Motokurye SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını böyle çaldı | Video
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Sancaktepe’de SMA hastası bir çocuğa ait olduğu öğrenilen yardım kutusu, bir zincir markette görevli olan ve paket servisi yapan bir motokurye tarafından çalındı. Pes dedirten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.