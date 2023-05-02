Video Yaşam Sancaktepe’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü | Video
Sancaktepe’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü | Video

Sancaktepe’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü | Video

02.05.2023 | 09:18

Sancaktepe’de cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Sancaktepe Atayolu Caddesi üzerinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atayolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, sokaktan caddeye çıkmakta olan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç 20 metre ileri fırladı. Servis şoförü hafif şekilde yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otomobilden çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Servis şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YAKINLARI ŞOFÖRÜ TESELLİ ETTİ
Kazada otomobile çarpan servis şoförü kazanın etkisiyle şoka girdi. Alkolmetre testi yapılan şoförü yakınları teselli etti. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
Kazayı gören Mesut Çiftçioğlu, "Ben sokağa döndüm beyaz araç arkamdaydı, yola çıktı ve minibüs geliyordu o da hızlıymış. Sesi duyduk geldik. Çok süratli şekilde vurmuş. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yardım etmeye çalıştım ama ses gelmedi" dedi.

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