Sancaktepe'de sokak ortasında 3 kişinin tekme ve yumruklarla bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Sancaktepe, Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 kişilik grup, sokaktaki bir kişiyle tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Grubun bir kişiye saldırdığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; 3 kişinin bir kişiye saldırdığı, bir kişinin de guruba karşılık vererek kavga ettikleri görülüyor.