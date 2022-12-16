Video Yaşam Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

16.12.2022 | 09:45

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OTOMATİK OYNAT

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Sancaktepe'de sokak ortasında 3 kişinin tekme ve yumruklarla bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

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Sancaktepe, Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 kişilik grup, sokaktaki bir kişiyle tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Grubun bir kişiye saldırdığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; 3 kişinin bir kişiye saldırdığı, bir kişinin de guruba karşılık vererek kavga ettikleri görülüyor.

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