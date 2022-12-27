Video Yaşam Sancaktepe'de trafik magandası kamerada
Sancaktepe'de trafik magandası kamerada

Sancaktepe'de trafik magandası kamerada

27.12.2022 | 12:46

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Sancaktepe’de bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kamyonet sürücüsünün önüne kesmeye çalıştı. Ardından yolda ilerleyen kamyonetin üzerine doğru aracını sürerek trafiği tehlikeye attı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Olay, dün Sancaktepe Paşaköy'de yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, trafikte yol verme nedeniyle bir kamyonet sürücüsü ile tartıştı. İkili arasında yaşanan gerilim ardından araç sürücüsü, kamyonetin yolunu keserek aracı durdurmaya çalıştı. Bir süre sonra kamyonetin durmayacağını anlayan şahıs bu sefer de seyir halindeki kamyonetin üzerinde doğru aracını sürerek trafiği tehlikeye attı. Otomobil sürücüsünün kamyonetin önüne kesmeye çalıştığı ve kamyonetin üzerine kırdığı anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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