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OTOMATİK OYNAT
00:34
Sancaktepe'de trafik magandası kamerada 27.12.2022 | 12:46
05:46
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Kazada damadın ayakları kırıldı, nikahları hastanede kıyıldı | Video 27.12.2022 | 12:33
03:02
İşçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 27.12.2022 | 12:29
06:04
00:37
Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı | Video 27.12.2022 | 12:16
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Yüksekova'da yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 27.12.2022 | 11:25
10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Aralık 2022 Salı 2022 atv izle! | Video 27.12.2022 | 11:06
01:46
Babasının uykusunda boğduğu İclal’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.12.2022 | 11:16
01:51
"Uykusunda öldü" denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş | Video 27.12.2022 | 11:01
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Komşu kadınların 'çöp atma' kavgası kamerada | Video 27.12.2022 | 10:54
02:40
Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video 27.12.2022 | 09:26
01:56
İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı | Video 27.12.2022 | 08:58
05:55
Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video 27.12.2022 | 09:01
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 27.12.2022 | 08:43
06:56
Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video 27.12.2022 | 08:57
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Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu | Video 27.12.2022 | 08:43
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D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 26.12.2022 | 23:09
Sancaktepe’de bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kamyonet sürücüsünün önüne kesmeye çalıştı. Ardından yolda ilerleyen kamyonetin üzerine doğru aracını sürerek trafiği tehlikeye attı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.