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OTOMATİK OYNAT
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Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 05.09.2022 | 10:24
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Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 10:50
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İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video 05.09.2022 | 10:34
01:15
Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 05.09.2022 | 10:25
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.09.2022 | 10:31
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Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 05.09.2022 | 10:06
01:01
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 05.09.2022 | 10:37
01:41
Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 05.09.2022 | 10:06
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Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2022 | 09:27
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Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 05.09.2022 | 09:27
01:04
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 05.09.2022 | 08:31
00:13
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 05.09.2022 | 08:34
02:22
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 05.09.2022 | 08:31
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Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 04.09.2022 | 15:55
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Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 04.09.2022 | 15:48
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Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı | Video 04.09.2022 | 14:24
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İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 04.09.2022 | 12:37
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Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 04.09.2022 | 11:09
SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralananın olmadı.