Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video

İstanbul’da bir iş yerinde yasa dışı kumar oynayan beş kişi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı. 5 kişiye dokuz bin 95 lira ceza kesildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi İlçesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Bir masa etrafında beş kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masanın üzerinde kağıt para olduğu tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 200 lira nakit para ve 106 iskambil kağıdına el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları saptanan beş kişiye toplanda dokuz bin 95 lira idari para cezası kesildi. İş yeri yetkilisi M.K. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.