Video Yaşam Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video
Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video

Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video

12.12.2022 | 15:15

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Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video 00:20
Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video 12.12.2022 | 15:22
Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video 00:20
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Sancaktepe’de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Sancaktepe'de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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