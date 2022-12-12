Sancaktepe’de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu | Video
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Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 12.12.2022 | 10:53
Sancaktepe’de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.