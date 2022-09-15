Video Yaşam Sandalyelerin havada uçuştuğu pompalı tüfekli kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sandalyelerin havada uçuştuğu pompalı tüfekli kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sandalyelerin havada uçuştuğu pompalı tüfekli kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

15.09.2022 | 00:04

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen ve pompalı tüfeğin kullanıldığı 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığı kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, olayın şüphelisinin mahallede elinde pompalı tüfekle elini kolunu sallaya sallaya gezmesi kameralara yansıdı.

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Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte toplamda 2'si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı.

POMPALI TÜFEKLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşanan olay sonrası kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde olayın şüphelisi Veli Ö.'nün mahallede elinde pompalı tüfekle mahallede gezdiği anlar anbean kaydedildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Veli Ö. isimli şüpheli polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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