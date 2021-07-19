Video Yaşam Saniye saniye ölüm düellosu! Konum isteyip gitti; bıçakla öldürüldü | Video

Saniye saniye ölüm düellosu! Konum isteyip gitti; bıçakla öldürüldü | Video

Saniye saniye ölüm düellosu! Konum isteyip gitti; bıçakla öldürüldü | Video
19.07.2021 | 10:03

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İstanbul’da iki arkadaşın “Borç Verme” tartışması cinayetle sonuçlandı. Arkadaşından istediği konuma motosikletiyle giden ve bıçakla yaralanan 27 yaşındaki Mehmet Özçalkap yaralı halde motosikletiyle gitmeye çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İstanbul'da iki arkadaşın "Borç Verme" tartışması cinayetle sonuçlandı. Arkadaşından istediği konuma motosikletiyle giden ve bıçakla yaralanan 27 yaşındaki Mehmet Özçalkap yaralı halde motosikletiyle gitmeye çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından üç saat sonra yakalandı. Kavga anı, Mehmet Özçalkap'ın defalarca bıçaklandığı ve ağır yaralı olarak olay yerinden kaçtığı o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Cinayetle sonuçlanan olay dün saat 07.00 sıralarında İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. İddialara göre arkadaş olan Mehmet Özçalkap (27) ile Halit K. (30) arasında "Borç Verme" nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre Halit K., arkadaşı olan Mehmet Özçalkap'a tokat attı. Olay yerinden ayrılan Mehmet Özçalkap iki saat sonra Halit K.'dan kendisine konum atmasını istedi. Konumun olduğu Halit K.'nın adresine motosikletle giden Mehmet Özçalkap ile Halit K. arasında yeniden tartışma çıktı. Birbirine bıçak çeken ikili iddialara göre birbirlerini yaraladı.

YOLDA İNEREK YARDIM İSTEDİ
Ağır yaralanan Mehmet Özçalkap motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştı fakat durumu ağırlaştığı için motosikletinden inmek zorunda kaldı ve çevredeki insanlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarıyla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Özçalkap yaşamını yitirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; katil zanlısı Halit K.'yı olaydan üç saat sonra annesinin evinde gözaltına aldı. Kavga anı, Mehmet Özçalkap'ın defalarca bıçaklandığı ve ağır yaralı olarak olay yerinden kaçtığı o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olayda kullanılan iki bıçak da ele geçirildi.

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