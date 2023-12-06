Video Yaşam Saniyeler içerisinde kuyumcuyu soymuştu, 24 saat geçmeden yakalandı | Video
Saniyeler içerisinde kuyumcuyu soymuştu, 24 saat geçmeden yakalandı | Video

Saniyeler içerisinde kuyumcuyu soymuştu, 24 saat geçmeden yakalandı | Video

06.12.2023 | 09:49

Bursa’da kar maskeli, silahlı soyguncu motosikletle geldiği kuyumcudan saniyeler içerisinde 9 Adana burması bileziği gasp edip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayı araştıran Gasp Bürosu ekipleri şüpheliyi 24 saat geçmeden ormanlık alanda kıskıvrak yakaladı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran Emre V., yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen Emre V., 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis Emre V.'nin yakalanması için güvenlik kameralarını inceledi.

POLİS EKİPLERİ, 24 SAAT GEÇMEDEN ŞÜPHELİYİ BULDU
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, titiz bir soruşturma gerçekleştirip kullandığı motosikletten yola çıkarak zanlıyı 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceleyip, şehir kameralarından takip yapan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler şüpheli 24 yaşındaki Emre V.'nin en son Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Çember daraltılıp tüm ekipler bölgeye yoğunlaştırıldı. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Emre V. ormanlık alanda nefes kesen operasyonla gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gasp edilen 9 bilezik de polis tarafından ele geçirildi. Şüpheli Emre V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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