Video Yaşam Saniyeler içinde telefon hırsızlığı kamerada | Video

Saniyeler içinde telefon hırsızlığı kamerada | Video

Saniyeler içinde telefon hırsızlığı kamerada | Video
26.03.2021 | 09:05

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Eyüpsultan’da, cep telefonu dükkanına müşteri kılığında giren kimliği belirsiz şahıs, dükkan sahibinin müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilerek cep telefonunu çaldı. Saniyeler için gerçekleşen telefon hırsızlığı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 24 Mart Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs müşteri gibi dükkana girerek, gözüne kestirdiği bir tane telefonun fiyatını sormaya başladı. Dükkan sahipleri kendisi ile konuştuktan sonra, içerideki diğer müşterilerle ilgilenmeye başladı.

Şahıs, dükkan sahiplerinin müşterilerle ilgilendiğini görünce hırsızlık yapmak için kolladığı fırsatı yakalayarak tezgah üzerindeki bir telefonu kolunun altından cebine koymaya başladı. Kimsenin fark etmediğini gören hırsız, hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak oradan uzaklaştı.

Dükkan sahibi Feyyaz Özbay, başka müşterinin getirdiği telefonu arayıp bulamayınca durumu fark etti. Kameraları inceleyen Özbay, şahsın telefonu çaldığını tespit etti.

Özbay, ardından güvenlik kameraları ile karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın kaşla göz arasında olduğunu anlatan dükkan sahibi Feyyaz Özbay, "Saat 17.27 sıralarında bir arkadaş geldi, cihaz baktı. Özellikle pahalı cihazları sordu, şarjları olmayan cihazları sordu. Sonra tezgah tarafına geçmek istedi. Yasak olduğunu söyledim, o arada da 5-6 müşteri vardı içeride. O sırada tezgahta da ablam vardı, o da müşteri ile ilgileniyordu. O esnada kaşla göz arasında aldı, götürdü telefonu. Nasıl götürdü biz bile fark edemedik. Sonradan kamerayı açtık baktık, götürmüş. Cihazı biz başka müşteriden 10 dakika önce almıştık, parasını daha ödememiştik. Şikayetçi olduk, kameraları götürdüm emniyete" diye konuştu.

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