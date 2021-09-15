Video Yaşam Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video

Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video

Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video
15.09.2021 | 11:02

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Sultanbeyli'de araçların yedek lastiklerini çalıp bin 500 liraya farklı birine sattıkları tespit edilen iki hırsız Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hırsızların bir aracın yedek lastiğini saniyeler içerisinde söktükleri anlar kameralara yansıdı. Ticari aracının yedek lastiği 3 kez çalınan Erson Güneypınar; "Polisimize teşekkür ederim. Daha önce de 3 kez çalındı. Bin 500 liraya satıyorlarmış. Polisler yakaladı, inşallah bir daha çalınmaz" dedi.

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Sultanbeyli'ye sahte plakalı araçla gelen hırsızlar aynı tip araçları hedef aldılar, hızlıca yedek lastiklerini söküp kaçtılar. Yedek lastiklerinin çalındığını fark eden mağdurlar, soluğu polis merkezinde aldı. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe meydana gelen yedek lastik hırsızlığı olayları üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

SANİYELER İÇİNDE SÖKTÜLER
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların kiralık ve sahte plakalı araç ile sokak sokaka gezdikleri ve gözüne kestirdikleri araçların yanında durup işe koyuldular. Saniyeler içinde yedek lastikleri söküp kaçtılar. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

SULTANBEYLİ POLİSİ YAKALADI
Ekipler inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin önce kimliklerini, ardından adreslerini belirledi. Yapılan baskınla da iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda şüphelilerin 13 aracın yedek lastiğini çaldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

3 KEZ SOYDULAR
Ticari aracının yedek lastiği 3 kez çalınan Erson Güneypınar; "Polisimize teşekkür ederim. Daha önce de 3 kez çalındı. in 500 liraya satıyorlarmış. Polisler yakaladı, inşallah bir daha çalınmaz." dedi.

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