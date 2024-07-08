Şanlıurfa Haliliye'de kırsal yangın kontrol altına alındı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Örencik kırsalında çıkan yangına hızlı müdahale ederek alevlerin yaşam alanlarına sıçramasını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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