Video Yaşam Şanlıurfa itfaiyesi yangın bölgesinde | Video
Şanlıurfa itfaiyesi yangın bölgesinde | Video

Şanlıurfa itfaiyesi yangın bölgesinde | Video

17.07.2023 | 11:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hatay'ın Belen İlçesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek takviye ekip gönderdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler Hatay'ın Belen İlçesinde meydana gelen Orman yangınına müdahale etmek için Belen ilçesine gitti. Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan Orman yangını devam ediyor. Çıkan yangına çok sayıda İtfaiye ekibi, Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın söndürme uçağı ve helikopteri müdahale ediyor.

Çıkan yangın 2. Gününde devam ediyor. Yangına destek vermek amacı ile Bölgeye çevre illerden çok sayıda ekip sev edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de yangına müdahale etmek için akşam saatlerinde yola çıktı. Hatay'a ulaşan ekipler hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Hatay'a ulaşan ekipler hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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