Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM Daire Başkanlığı tarafından PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 9 adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatta öldükleri belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.