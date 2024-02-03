Video Yaşam Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video

03.02.2024 | 10:31

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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