Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı | Video
Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 organizatör yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörler, işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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