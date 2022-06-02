Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video

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Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Daha önce aynı dosyada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15’i tutuklanırken 22 milyon 530 bin liralık zarar engellenmişti.
AYNI DOSYADA 22 MİLYON LİRA ZARAR ENGELLENDİ
Aynı dosyada daha önce yapılan operasyonda ise 16 zanlı gözaltına alınmış ve toplam 22 milyon 530 bin Türk Lirası değerinde zarar engellenmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 1 şahıs ise serbest bırakılmıştı.