Video Yaşam Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video

02.06.2022 | 15:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video 01:52
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı | Video 02.06.2022 | 15:03
Bakırköy’de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video 02:01
Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video 02.06.2022 | 15:02
Galata’daki dehşette yeni gelişme! Kendini yakan genç hayatını kaybetti | Video 08:37
Galata’daki dehşette yeni gelişme! Kendini yakan genç hayatını kaybetti | Video 02.06.2022 | 13:10
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:09
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.06.2022 | 13:10
Şişli’de 73 yaşındaki adama çarpan İETT şoförü: Kaza maktulün yola atlaması nedeniyle gerçekleşti’’ | Video 00:31
Şişli'de 73 yaşındaki adama çarpan İETT şoförü: "Kaza maktulün yola atlaması nedeniyle gerçekleşti’’ | Video 02.06.2022 | 13:10
Sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa hapis cezası | Video 01:36
Sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa hapis cezası | Video 02.06.2022 | 13:10
Anadolu parsı, ayak izi ve tüyünden tespit edildi | Video 05:47
Anadolu parsı, ayak izi ve tüyünden tespit edildi | Video 02.06.2022 | 12:53
Boyacıya sokak ortasında taciz dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndü 04:07
Boyacıya sokak ortasında taciz dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndü 02.06.2022 | 12:49
SON DAKİKA | SABAH duyurmuştu! Başkan Erdoğan ’Babamızı kurtarın’ çağrısını yanıtsız bırakmadı: Osman Kızılkaya Türkiye’de... 06:58
SON DAKİKA | SABAH duyurmuştu! Başkan Erdoğan 'Babamızı kurtarın' çağrısını yanıtsız bırakmadı: Osman Kızılkaya Türkiye'de... 02.06.2022 | 12:44
Yılkı atları, Hasan Dağı eteklerinde göle girip serinledi | Video 04:55
Yılkı atları, Hasan Dağı eteklerinde göle girip serinledi | Video 02.06.2022 | 12:39
Kangal köpeği, sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı | Video 00:19
Kangal köpeği, sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı | Video 02.06.2022 | 12:42
Üsküdar - Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti | Video 03:27
Üsküdar - Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti | Video 02.06.2022 | 12:22
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:39
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 02.06.2022 | 11:41
Sahte polislerden turist soygunu | Video 00:48
Sahte polislerden turist soygunu | Video 02.06.2022 | 12:26
Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:04
Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı | Video 02.06.2022 | 12:14
Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 00:37
Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 02.06.2022 | 12:12
Beylikdüzü’nde erkek çocuğa taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü | Video 01:37
Beylikdüzü'nde erkek çocuğa taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü | Video 02.06.2022 | 11:41
Ümraniye’de liseli gençler mezuniyet coşkusunu Serdar Ortaç’la yaşadı | Video 03:24
Ümraniye'de liseli gençler mezuniyet coşkusunu Serdar Ortaç'la yaşadı | Video 02.06.2022 | 11:32
Marmara Denizi’ne asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza | Video 00:48
Marmara Denizi’ne asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza | Video 02.06.2022 | 11:32
Tartıştığı şahsı Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu | Video 02:17
Tartıştığı şahsı Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu | Video 02.06.2022 | 11:04

Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Daha önce aynı dosyada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15’i tutuklanırken 22 milyon 530 bin liralık zarar engellenmişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 11 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları değerlendirilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye, 16 bin 800 Türk Lirası ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

AYNI DOSYADA 22 MİLYON LİRA ZARAR ENGELLENDİ
Aynı dosyada daha önce yapılan operasyonda ise 16 zanlı gözaltına alınmış ve toplam 22 milyon 530 bin Türk Lirası değerinde zarar engellenmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 1 şahıs ise serbest bırakılmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA