Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.10.2023 | 13:10 Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa merkezli Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.