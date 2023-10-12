Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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