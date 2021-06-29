Video Yaşam Şanlıurfa Siverek'de kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa Siverek'de kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa Siverek'de kaza: 3 yaralı
29.06.2021 | 09:45

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Şanlıurfa'nına Siverek ilçesinde, buğday yüklü kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolun 10'nuncu kilometresinde meydana geldi. Halil Adıyaman yönetimindeki 42 DBP 65 plakalı TIR, önünde ilerleyen Yusuf Sapil'in kullandığı 06 FB 1487 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, TIR sürücüsü Halil Adıyaman ile yanında bulunan Hasan Ezer ve Resul Tayurak yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada devrilen kamyonun kasasından yola savrulan buğdaylar ise görevliler tarafından toplandı.

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