Şanlıurfa Siverek’te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza; gece geç saatlerinden Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında sürücüleri belirlenmeyen 23 FS 310 plakalı, 63 EC 061 plakalı ile 70 AAZ 297 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında Hacı S(26) ile Merve S(22) Hicri D (47) ve Ramazan K (25) yaralandı.



Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Siverek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis ekipleri meydana gelen zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı.