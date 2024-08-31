Video Yaşam Şanlıurfa Siverek'te 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı
Şanlıurfa Siverek'te 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı

Şanlıurfa Siverek'te 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı

31.08.2024 | 15:28

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 19 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Siverek'e bağlı Bayırözü kırsal mahallesinde, akraba aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında, Siverek Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olaya karışan kişi ve kişileri tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışma ve operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı.


Siverek Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Alınan bilgilere göre, soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni gözaltıların devam edebileceği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa Siverek’te 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı 04:04
Şanlıurfa Siverek'te 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 19 gözaltı 31.08.2024 | 15:28
Malatya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı 00:22
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı 31.08.2024 | 15:27
Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada 01:37
Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada 31.08.2024 | 14:19
Manisa’da evlat dehşeti: Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu 01:07
Manisa'da evlat dehşeti: Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu 31.08.2024 | 14:19
Nevşehir’de tehlikeli yolculuk kamerada! 00:43
Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada! 31.08.2024 | 13:45
İstanbul Esenyurt’ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler... 07:37
İstanbul Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler... 31.08.2024 | 13:32
Esenyurt’ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 05:42
Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 31.08.2024 | 13:30
Osmaniye’de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:37
Osmaniye'de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 31.08.2024 | 13:21
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt’ta sitede yangın | CANLI YAYIN 02:55
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt'ta sitede yangın | CANLI YAYIN 31.08.2024 | 13:05
Tekirdağ’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 02:06
Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 31.08.2024 | 11:52
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:24
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 31.08.2024 | 11:33
Bursa’da uygulamadan kaçan alkollü sürücü böyle yakalandı 02:28
Bursa'da uygulamadan kaçan alkollü sürücü böyle yakalandı 31.08.2024 | 10:56
Çankırı’da ilginç olay: Gece vakti caddenin ortasında ateş yaktı, polise yakalandı 01:14
Çankırı'da ilginç olay: Gece vakti caddenin ortasında ateş yaktı, polise yakalandı 31.08.2024 | 10:56
Trabzon’da 3 akrabasını öldürüp yayla evini ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 06:48
Trabzon'da 3 akrabasını öldürüp yayla evini ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 31.08.2024 | 10:56
İstanbul’da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 02:19
İstanbul'da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 31.08.2024 | 10:10
Mesut Özil’in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 05:59
Mesut Özil'in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 31.08.2024 | 09:40
Hatay’da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada! 00:16
Hatay'da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada! 31.08.2024 | 09:40
Giresun’da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 00:22
Giresun'da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 31.08.2024 | 08:42
Bursa’da kontrolden çıkan araç iş yerlerine çarparak durdu! 00:52
Bursa'da kontrolden çıkan araç iş yerlerine çarparak durdu! 31.08.2024 | 08:42
Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 05:28
Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 31.08.2024 | 08:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA