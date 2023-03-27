Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 13:54 ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında iş yeri önüne park etme nedeniyle çıkan bıçak, taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerine komşu olan 2 kişi arasında iş yeri önüne park etme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede iki aile fertlerinin katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Faruk K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavganın ardından polis, olaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.