Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı komşuların park yeri kavgası kamerada | Video
ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında iş yeri önüne park etme nedeniyle çıkan bıçak, taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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