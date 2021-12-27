Video Yaşam Şanlıurfa'da 1 milyonluk soygun kamerada | Video
Şanlıurfa'da 1 milyonluk soygun kamerada | Video

Şanlıurfa'da 1 milyonluk soygun kamerada | Video

27.12.2021 | 14:05

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kuyumcu gelen kar maskeli ve pompalı tüfekle 2 şüpheli yaklaşık 1 milyon TL altınla kayıplara karıştı.

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Haliliye ilçesi Yenişehir mahallesine meydana gelen olayda İstiklal caddesinde bulunan bir kuyumcu motosikletle gelen yüzleri kar maskeli 2 kişi ellerinde pompalı tüfekle girdi. Eli silahlı bir kişi Kuyumcuyu silahını çekerken diğer şüpheli getirdiği poşet ile altınları doldurdu. 2 şüpheli ardından da geldikleri motosikletle kaçtı.

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis çevrede geniş önlemi alarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altını alıp, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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