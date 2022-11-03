Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri, piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda 1 ton tavuk etine el konuldu. Bozuk etleri satmaya çalışan iş yeri sahibine 55 bin TL para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendisleri tarafından bir depoya baskın yapıldı. Ekipler, sağlıksız ortamda parçalanıp depolanan son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk etine imha etmek üzere el koydu. Bozuk tavuklar zabıta ekiplerince kamyonette yüklenerek, imha edilirken ismi açıklanmayan işyeri sahibine 55 bin lira para cezası uygulandı.