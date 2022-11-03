Video Yaşam Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video
Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video

Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video

03.11.2022 | 14:32

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ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri, piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda 1 ton tavuk etine el konuldu. Bozuk etleri satmaya çalışan iş yeri sahibine 55 bin TL para cezası kesildi.

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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendisleri tarafından bir depoya baskın yapıldı. Ekipler, sağlıksız ortamda parçalanıp depolanan son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk etine imha etmek üzere el koydu. Bozuk tavuklar zabıta ekiplerince kamyonette yüklenerek, imha edilirken ismi açıklanmayan işyeri sahibine 55 bin lira para cezası uygulandı.

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