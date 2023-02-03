Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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