Şanlıurfa’da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu, jandarma 2 kardeşin ölüm sebebini araştırıyor.
2 kişinin silahla vurulmuş olduğunu ihbarını alan Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Olayın olduğu işyerinde yapılan incelemede Berat Kılıç'ın av tüfeğiyle başından vurulmuş, abisi Musa Kılıç ise aynı tüfekle işyeri önünde başına bir el ateş edilerek vurulduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 kardeşinde olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Jandarma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.
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