Video Yaşam Şanlıurfa’da 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Şanlıurfa’da 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa’da 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

10.08.2024 | 10:52

Şanlıurfa'da narkotik ekiplerince dün gece yapılan iki operasyonda 223 kilo 250 gram gram sentetik uyuşturucu (skunk) ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

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