Şanlıurfa'da 24 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 24 kaçak göçmen yakalandı.

Şanlıurfa II Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Suruç'ta dün gerçekleştirdikleri yol kontrolünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Afgan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Organizatörlük yaptığı tespit edilen M.E. ve S.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresine teslim edildi. Organizatörler M.E. ve S.C. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı giriş-çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.