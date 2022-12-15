Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video

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Şanlıurfa’da Emniyet ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik 2 adreste gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'da 25 kişilik emniyet mensubuyla telefon dolandırıcılarına baskın düzenlendi. Önceden tespit edilen iki adreste düzenlenen operasyonda, H.Ç. (31) A.Ç. (21) ve M.A. (27) yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.
Operasyon kapsamında; dolandırıcılık olaylarında kullanılan adres sorgu programı bulunan Laptop, farklı markalarda 11 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 13 adet cep telefonu bataryası, 1 flash bellek, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, laptop ve telefonlara ait çok sayıda materyal (hafıza kartı, sim kart bloğu) ele geçirildi