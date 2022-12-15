Video Yaşam Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video
Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video

Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video

15.12.2022 | 13:03

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Şanlıurfa’da Emniyet ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik 2 adreste gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

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Şanlıurfa'da 25 kişilik emniyet mensubuyla telefon dolandırıcılarına baskın düzenlendi. Önceden tespit edilen iki adreste düzenlenen operasyonda, H.Ç. (31) A.Ç. (21) ve M.A. (27) yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında; dolandırıcılık olaylarında kullanılan adres sorgu programı bulunan Laptop, farklı markalarda 11 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 13 adet cep telefonu bataryası, 1 flash bellek, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, laptop ve telefonlara ait çok sayıda materyal (hafıza kartı, sim kart bloğu) ele geçirildi

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