Video Yaşam Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

30.09.2021 | 09:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boğaz’a sıfır hayalet bina! Bir zamanlar kralları ağırlıyordu şimdi yağmalanıyor 01:11
Boğaz'a sıfır hayalet bina! Bir zamanlar kralları ağırlıyordu şimdi yağmalanıyor 30.09.2021 | 11:45
’Cicişler’ olayında son dakika! İş insanına tacizle suçlanan Esra Ersoy’dan flaş açıklama... 05:24
'Cicişler' olayında son dakika! İş insanına tacizle suçlanan Esra Ersoy'dan flaş açıklama... 30.09.2021 | 11:35
Şanlıurfa’da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada 01:08
Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada 30.09.2021 | 09:18
Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video 02:37
Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video 30.09.2021 | 11:07
Hatay İskenderun’da aile faciası! Anne ve iki çocuğu ölü bulundu... Dehşet evi kamerada 00:26
Hatay İskenderun'da aile faciası! Anne ve iki çocuğu ölü bulundu... Dehşet evi kamerada 30.09.2021 | 09:18
Müge Anlı son bölüm canlı yayın atv izle! 30 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Cinayetin işlendiği evde garip ilişkiler... 14:32
Müge Anlı son bölüm canlı yayın atv izle! 30 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Cinayetin işlendiği evde garip ilişkiler... 30.09.2021 | 10:55
Serçelerin muhteşem göçü böyle görüntülendi | Video 01:07
Serçelerin muhteşem göçü böyle görüntülendi | Video 30.09.2021 | 10:34
İstanbul Üsküdar’da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:18
İstanbul Üsküdar'da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 30.09.2021 | 09:18
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı 02:17
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı 30.09.2021 | 09:23
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video 03:13
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video 30.09.2021 | 10:16
Kahramanmaraş’ta evinde define arayan adamın cansız bedeni kazdığı kuyuda bulundu | Video 02:48
Kahramanmaraş'ta evinde define arayan adamın cansız bedeni kazdığı kuyuda bulundu | Video 30.09.2021 | 09:56
Aratos’un anıt mezarının bölgede benzersiz olduğu ortaya çıktı | Video 07:38
Aratos’un anıt mezarının bölgede benzersiz olduğu ortaya çıktı | Video 30.09.2021 | 09:51
Sokakta alacak verecek infazı | Video 00:52
Sokakta alacak verecek infazı | Video 30.09.2021 | 10:07
Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı | Video 00:57
Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı | Video 30.09.2021 | 09:52
Milyonlarca kez izlenen görüntünün sahibi konuştu | Video 05:07
Milyonlarca kez izlenen görüntünün sahibi konuştu | Video 30.09.2021 | 09:51
’Edison’un icadının son ustası: Gramofon Mustafa 01:31
'Edison'un icadının son ustası: Gramofon Mustafa 30.09.2021 | 09:36
Mersin bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü 00:26
Mersin bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü 30.09.2021 | 09:18
Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi | Video 02:03
Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi | Video 30.09.2021 | 08:47
İskenderun’da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video 02:35
İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video 30.09.2021 | 08:47
Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı | Video 01:52
Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı | Video 30.09.2021 | 08:47

Şanlıurda'da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA