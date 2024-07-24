Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi | Video
Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde denetim yapan zabıta ekipleri, bir işyerinin depolarında, 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Bozuk ürünlere el koyan zabıta ekipleri, işletmeye de para cezası kesti.
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