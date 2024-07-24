Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi | Video 24.07.2024 | 16:10 Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde denetim yapan zabıta ekipleri, bir işyerinin depolarında, 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Bozuk ürünlere el koyan zabıta ekipleri, işletmeye de para cezası kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, bir depoda yaptıkları incelemede, piyasaya sürülmeye hazır bekletilen yaklaşık 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş peynir ve yumurtalara el koydu. Tutanakla kayıt altına alınan 8 ton bozuk ürün, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi, sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.