Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
00:55
Şanlıurfa'da acı olay! Üzerine televizyon düşen çocuk öldü 07.10.2021 | 12:15
00:10
İstanbul'da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor 07.10.2021 | 12:13
01:08
Kadıköy D-100 karayolunda tehlikeli anlar pes dedirtti 07.10.2021 | 11:46
02:12
Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı 07.10.2021 | 11:42
12:07
00:33
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video 07.10.2021 | 11:40
00:30
İstanbul Şişli'de AVM'de kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı 07.10.2021 | 10:16
05:11
Evde ek iş vaadiyle 60 bin lira dolandırıldı | Video 07.10.2021 | 11:27
03:06
Laleli'de sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada | Video 07.10.2021 | 11:28
04:52
Çalınan Malaklı köpeğini bulanı altınla ödüllendirecek 07.10.2021 | 11:19
00:47
Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada 07.10.2021 | 11:23
00:52
Artvin’de seyir halindeki araç birdenbire alev aldı 07.10.2021 | 11:03
04:46
‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı, 6 gündür haber alınamıyor 07.10.2021 | 10:22
12:07
03:04
00:26
Kastamonu'da toptancı halinde çıkan yangın korkuttu 07.10.2021 | 09:57
01:57
Kaza yapan sürücü: “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” | Video 07.10.2021 | 10:03
00:41
Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 07.10.2021 | 09:48
05:20
Uludağ’dan sonbaharda tablo gibi görüntüler | Video 07.10.2021 | 09:44
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi kırsalında Yukarıdurmuş Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın (4) üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.