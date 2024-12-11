Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 11.12.2024 | 13:39 Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu tonlarca yakıt yola döküldü. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen akaryakıt tankeri, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerin deposundaki akaryakıt yola döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince önlem alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.