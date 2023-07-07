Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video
Şanlıurfa-Birecik otobanında akaryakıt taşıyan bir tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tanker alev alev yandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri de trafiğin kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.
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