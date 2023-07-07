Video Yaşam Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video

07.07.2023 | 08:38

Şanlıurfa-Birecik otobanında akaryakıt taşıyan bir tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tanker alev alev yandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa-Birecik otobanında gece saatlerinde meydana gelen olayda, akaryakıt taşımakta olan tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlamanın akabinde yanmaya başlayan tanker adeta alev topuna döndü. Sürücünün uyuyakaldığı ve ardından yangının çıktığı, yangın anında ise sürücünün can havliyle araçtan kendini dışarı attığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamadan ötürü yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Alev alev yanan araç ise cep telefonu kameralarınca anbean görüntülendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri de trafiğin kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu | Video 00:15
Başakşehir’de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu | Video 07.07.2023 | 09:36
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 02:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 07.07.2023 | 09:25
Kemah kırsalında terör operasyonu | Video 01:41
Kemah kırsalında terör operasyonu | Video 07.07.2023 | 09:24
İslahiye’de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video 01:51
İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video 07.07.2023 | 08:38
Adana’da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video 01:23
Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video 07.07.2023 | 09:03
Diyarbakır’da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 01:43
Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 07.07.2023 | 09:03
Turist kadına karşı tavırları tartışma yaratmıştı! O gümrük memuruna soruşturma açıldı | Video 01:12
Turist kadına karşı tavırları tartışma yaratmıştı! O gümrük memuruna soruşturma açıldı | Video 07.07.2023 | 08:38
Şanlıurfa’da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video 00:28
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video 07.07.2023 | 08:38
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı: Babamın hayali gerçek oldu! | Video 02:54
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı: Babamın hayali gerçek oldu! | Video 06.07.2023 | 21:28
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video 03:25
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video 06.07.2023 | 21:27
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:50
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 06.07.2023 | 16:40
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video 02:22
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video 06.07.2023 | 16:13
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 3 yaralı | Video 01:47
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 16:09
Elektrikli bisikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada; 1’i bebek 3 yaralı | Video 00:41
Elektrikli bisikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada; 1'i bebek 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 15:38
Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video 01:01
Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video 06.07.2023 | 15:57
Motosiklet kazasında ölen Nur’un sosyal medya paylaşımı: Öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda... | Video 00:35
Motosiklet kazasında ölen Nur'un sosyal medya paylaşımı: "Öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda..." | Video 06.07.2023 | 15:50
Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:36
Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.07.2023 | 15:33
Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video 02:38
Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video 06.07.2023 | 14:15
Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü Heimlich manevrası ile böyle kurtardı | Video 01:35
Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü "Heimlich manevrası" ile böyle kurtardı | Video 06.07.2023 | 14:15
Sahte kanser ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 20 milyon lira… | Video 01:48
Sahte kanser ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 20 milyon lira… | Video 06.07.2023 | 14:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA