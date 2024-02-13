Video Yaşam Şanlıurfa’da aranan 36 şüpheli yakalandı | Video
Şanlıurfa’da aranan 36 şüpheli yakalandı | Video

Şanlıurfa’da aranan 36 şüpheli yakalandı | Video

13.02.2024 | 10:07

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 36 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik şok uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde, 36 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 22 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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