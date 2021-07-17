Şanlıurfa’da avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Şanlıurfa’da avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı 17.07.2021 | 09:06
02:49
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı 17.07.2021 | 09:06
03:46
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk kamerada 17.07.2021 | 09:06
00:45
02:41
01:50
01:19
01:04
03:15
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video 16.07.2021 | 17:47
02:14
Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi | Video 16.07.2021 | 17:29
01:26
İstanbul Silivri'de fabrikadaki yılan paniği kamerada! 16.07.2021 | 17:22
01:40
01:32
Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.07.2021 | 16:47
02:46
Çanakkale'de fünye ile patlatılan valizin sahibinde 'Helva' açıklaması 16.07.2021 | 16:20
01:19
"Boğaziçi'nde darbe karşıtı bildiri okunmasına izin verilmedi" | Video 16.07.2021 | 16:38
01:16
17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki dini nikahlı eşini öldürdü | Video 16.07.2021 | 16:01
01:33
Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir eken torun, herkesi şoke etti | Video 16.07.2021 | 15:52
00:06
Hande Erçel'in mutfak hali sosyal medyayı salladı! 16.07.2021 | 15:37
04:59
Ağırlığı 1,3 ton olan "Şampiyon" alıcısını bekliyor | Video 16.07.2021 | 15:08
04:08
Yer çalışması yapan paraşütçü rüzgar çıkınca çam ağacına takıldı | Video 16.07.2021 | 15:08
Şanlıurfa'da boşanma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ö.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.