Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yıkılan binanın enkazı altından baba ve oğlu, 56 saat sonra sağ çıkarıldı.
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