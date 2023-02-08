Video Yaşam Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video

Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video

08.02.2023 | 12:29

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yıkılan binanın enkazı altından baba ve oğlu, 56 saat sonra sağ çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesinde bulunan Kaya Apartmanı enkazında AFAD, Mardin İtfaiye ekiplerinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan baba ve oğul, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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