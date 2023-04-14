Video Yaşam Şanlıurfa'da binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı | Video
Şanlıurfa'da binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı | Video

Şanlıurfa'da binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı | Video

14.04.2023 | 16:53

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından zanlılar M.K. (31) ve R.D. (30) çaldıkları klima motoruyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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