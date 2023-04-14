Şanlıurfa'da binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı | Video
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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